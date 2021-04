Naga Sonia Bohosiewicz otulona ciepłym powietrzem! Zachwyca i powala swoim seksapilem! ZDJĘCIA 18.04.2021

Sonia Bohosiewicz na Teneryfie

Wybrała Teneryfę. Gwiazda całymi dniami wyleguje się na leżaku, pluska w basenie, zajada się lokalnymi przysmakami i karmi wzrok nieziemskimi widokami.

"Jeszcze nigdy nie byłam poza domem przez miesiąc, nie pracując, nie ucząc się na pamięć nowego tekstu, nie myśląc nad czymś nowym. Nigdy. Pierwszy raz tonę w chwili i jest mi z tym dobrze" - stwierdziła gwiazda

.

Do przemyśleń dołączyła zdjęcie, na którym oddaje się rozmyślaniom otulona ciepłym powietrzem kanaryjskiego poranka. Otulona powietrzem w dosłownym znaczeniu, bo na zdjęciu jest całkiem naga - podaje radiozet.pl.

Internauci komplementują postawę aktorki. "Trzeba korzystać z nowych możliwości, wyciskać to życie jak cytrynę, nie tracić chwili", "Najlepsze uczucie pod słońcem nie myśleć o tym co musisz, ale pomyśleć o tym co możesz zrobić teraz. To jest jak oddychanie Wolnością" - piszą.

