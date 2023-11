Nadchodzi era sztucznej inteligencji - studenci Politechniki Łódzkiej już ją tworzą i prezentują swoje projekty

Studenci zaprezentowali np.

- aplikację modyfikującą twarze na podstawie tekstu,

- syntezator, który potrafi zmieniać emocje w głosie, do zastosowań tam, gdzie sztuczna inteligencja będzie nawiązywała rozmowę z ludźmi,

- tworzenie zdjęć krajobrazów z prostego obrazu zawierającego kilka kolorów,

- identyfikację osób w przestrzeni monitorowanej przez radar.

Katarzyna Oczeretian, studentka kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

jest współautorką jednego z projektów, związanym z kodami, mającymi ułatwić i przyspieszyć pracę zespołom IT w firmach.

- Zadania podzieliłyśmy na dwie osoby i trzy etapy, a wyniki przerosły nasze oczekiwania – mówi i wyjaśnia, na czym polegał projekt:

- W zespołach IT nie każdy jest programistą. Mamy project menagerów, mamy designerów i nie każda osoba patrząc na kod może zrozumieć, co dana funkcja robi. Także juniorzy czy osoby nowe w zespole nie od razu mogą załapać, o co chodzi. Jak podłączymy nasz projekt do programu, gdzie piszemy kod, możemy łatwo zaznaczyć funkcję, którą chcemy żeby nam przetłumaczyć na język polski i już po 5-10 sekundach dostajemy informację, o co chodzi w tej funkcji.

Katarzyna Oczeretian jest bardzo zadowolona, że wybierając studia II stopnia postawiła na sztuczną inteligencję.

- Sztuczna inteligencja to jest przyszłość. Widzimy, że chat gpt już po kilku miesiącach stał się bardzo popularny, że nawet osoby nie z branży IT z tego korzystają. W przyszłości będzie jeszcze więcej różnych modeli, w większych zakresach i wielu kolejnych dziedzinach będą wykorzystywane. Ja już pracuję w IT, jest to praca przyjemna, spokojna. A sztuczna inteligencja nie jest po to, by zabrać nam pracę – ale ją przyspieszyć i ułatwić programistom, zabrać rutynę, a zostawić tę fajną i ciekawą część.