Na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się XVII Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Tysiące zainteresowanych, ponad pięćdziesięciu pracodawców

Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Te firmy chcą zatrudnić "młodego"

Ofertą praktyk, staży i pracy co roku interesuje się od 5 do 6 tysięcy młodych ludzi studiujących na łódzkich uczelniach. W tym roku mieli do wyboru propozycje pięćdziesięciu trzech pracodawców z branży finansowej, bankowej, informatycznej, Business Process Outsourcingu, czyli zlecania usług na zewnątrz. Ofertę zatrudnienia zaprezentowały też firmy z sektora produkcji, przemysłu, farmacji, transportu i logistyki. Były to m.in. ABB, Accenture, Alorica, Jeronimo Martins, Philips i Rossmann, ale i mniejsze przedsiębiorstwa i siedemnaście organizacji pozarządowych. Studenci i absolwenci mieli możliwość porozmawiać z pracodawcami, już aplikować o pracę, poznać procesy rekrutacyjne. Zainteresowani spotykali się z doradcami zawodowymi Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistami, którym można było przedstawić do oceny swoje dokumenty aplikacyjne, a także skorzystali z usług profesjonalnego fotografa i zrobili zdjęcie do CV.