Na ul. Próchnika i Rewolucji 1905 r. wraca ruch. Teraz trzeba dokończyć rozgrzebaną ul. Zachodnią

- Zazieleniliśmy kolejny, niegdyś wyjałowiony z roślinności, fragment centrum Łodzi. Na ulicy Próchnika i Rewolucji 1905 roku zasadziliśmy 94 drzewa i blisko 650 krzewów, o które zadba automatyczny system nawadniana. Na wyremontowanych odcinkach zamontowane zostały stylowe meble miejskie: 10 stojaków rowerowych, 12 ławek i tyle samo koszy na śmieci - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Na zwężonej do 6 metrów jezdni, dzięki czemu można było wprowadzić tam zieleń, po stronie północnej obu ulic powstały miejsca postojowe. Wyniesione i pokryte nawierzchnią antypoślizgową zostały przystanki autobusowe. Na razie nie będą używane. Ruch samochodowy na obu ulicach został już wznowiony, ale na powrót tam autobusów MPK trzeba będzie zaczekać do zakończenia kolejnego etapu remontu ul. Rewolucji – tym razem na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego.

Kontynuowany jest teraz remont ul. Zachodniej, gdzie rozpoczął się ostatni etap na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów – wymiana chodnika po wschodniej stronie.