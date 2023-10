Na Stary Cmentarz 1 listopada po nowej ulicy i chodnikach

Dobiega końca modernizacja ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej. Drogowcy jeszcze tam intensywnie pracują, ale za około miesiąc powinniśmy zobaczyć zupełnie nową ulicę z zupełnie nową asfaltową jezdnią i gładkimi chodnikami. Szczególnie to ostatnie ucieszy wszystkich tych, którzy odwiedzają bliskich na Starym Cmentarzu. Do tej pory szło się tutaj po wyjątkowo zniszczonym, krzywym i wyboistym trotuarze. Teraz to się nareszcie zmieni.

- Inwestycja jest mocno zaawansowana i zmierza do finału. Prace ziemne są już za wykonawcą. Na całej długości przebudowywanego odcinka nowej drogi są już położone krawężniki, drogowców zobaczymy przy układaniu chodników. W październiku planowane jest układanie ostatnich warstw nowej nawierzchni jezdni. Ostatnim elementem będzie nasadzenie zieleni. Odbiory inwestycji planujemy rozpocząć pod koniec października – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.