Na dworcu PKP w Pabianicach są już wiaty, windy i podziemne przejście ZDJęCIA

Remont na dworcu PKP w Pabianicach zbliża się do końca. Jeszcze we wrześniu otwarte ma zostać przejście podziemne wyposażone w windy. Gotowe są już windy, przejście podziemne i chroniące wejścia do przejść wiaty. Pojawiły się także oznaczenia. Brakuje ławek, koszy na śmieci. Nadal rozkopany jest fragment peronu, który służy na razie za tymczasowe przejście przez tory.

Pasażerowie mogą już jednak korzystać z nowego peronu wyspowego. Jest podwyższony, przez co łatwiej wsiada się do pociągów. Wymieniono także tory i sieć trakcyjną. Ułożono 10 nowych rozjazdów. Trwa remont przejazdu kolejowego przez ul. Lutomierską, który zakończy się w połowie września.

Remont w Pabianicach kosztował 27 mln zł. Cała inwestycja, czyli przebudowa trasy Łódź Kaliska – Zduńska Wola, to koszt 387 mln zł. Zakończy się w połowie 2021 roku. Dzięki remontowi linii kolejowej numer 14 podróż z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli skróci się o 15 minut.