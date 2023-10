Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA

Trzeba wyzbyć się mylnych założeń: grzyby zaczerwione (robaczywe) nie są trujące, a srebrna łyżeczka czernieje, gdy w garnku jest okaz trujący.

Nie wierzmy, że cebula, gotowana z trującymi grzybami ciemnieje (cebula w garnku z trującymi grzybami może być biała).

MUCHOMOR SROMOTNIKOWY A KANIA - JAKIE SĄ RÓŻNICE, JAK JE ODRÓŻNIĆ OD SIEBIE

To bzdura, że jak grzyb nie jest gorzki to można go jeść. Właśnie muchomor zielonawy jest bardzo smaczny, ma też bardzo przyjemny delikatny zapach.

Muchomor sromotnikowy zawiera dwa rodzaje toksyn: fallotoksyny oraz amatoksyny. Toksyną odpowiedzialną za zatrucie po spożyciu muchomora sromotnikowego jest alfa-amanityna. Toksyny powodują nieodwracalne uszkodzenie wątroby i innych narządów ciała[5].