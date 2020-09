Mruczki sieroty uwięzione pod stertą rusztowań. Pomogli strażacy ZDJĘCIA

– Kiedy jedni wyciągali po kolei wychłodzone i wycieńczone kocięta spod rusztowań, drudzy zanosili je do samochodu i ogrzewali w ciepłym radiowozie – relacjonują strażnicy biorący udział w akcji. – Było to konieczne, bo maluchy nie ogrzewane przez matkę od kilku dni były na granicy życia i śmierci.

Maseczki jako... kołyski

Kociaki umieszczono w maseczkach przeznaczonych do zakładania na nos. Okazały się one idealną „kołyską” dla zwierzaków. Potem zostały odwiezione do kliniki weterynaryjnej. Po przebadaniu i podaniu środków wzmacniających kotki trafiły do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4. Tam, po odkarmieniu i podrośnięciu, czekać będą na osoby, które zechcą je przygarnąć i dać im odrobinę miłości.