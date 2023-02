Mruczące piękności w Galerii Łódzkiej. Łódź kocią stolicą. Najpiękniejsza kocia arystokracja prezentuje się w sobotę

Wśród zgromadzonych kotów są przedstawiciele takich ras jak maine coon, brytyjski krótkowłosy, norweski leśny, devon rex, selkirk rex, neva masquarade, rosyjski niebieski, bengalski, sfinks, ragdoll. Koty różnią się wielkością, kolorem futra, charakterem.

Od kilku lat najbardziej popularnymi rasami są koty maine coon, brytyjskie krótkowłose i ragdoll. Sprzyja temu liczba hodowli, a przez to czas oczekiwania na kocię nie jest bardzo długi, to także wpływa na wybór tych ras. To są koty proste w obsłudze, mają łatwy charakter, dobry do domu dla całej rodziny - mówi Olga Fajkowska, organizatorka pokazu, wiceprzewodnicząca Supreme Cat Club.