MPK w Łodzi: Jak żądać zatrzymania bez dotykania przycisków? Pasażerowie łódzkich autobusów mają dylemat

Pasażerowie łódzkich autobusów mają dylemat, bo choć z powodu pandemii nie trzeba już od jakiegoś czasu używać przycisków do otwierania drzwi, to wciąż w mieście funkcjonują przystanki na żądanie. Aby wysiąść na takim przystanku trzeba jakoś to zasygnalizować kierowcy, bo inaczej nie zatrzyma on autobusu. Jak to zrobić bez naciskania przycisku?

- W takim przypadku należy po prostu odpowiednio wcześniej podejść do drzwi i stanąć tak, aby kierowca nas widział - tłumaczy Agnieszka Magnuszewska, rzecznik MPK Łódź. - We wszystkich pojazdach są zamontowane specjalne lusterka lub kamery, dzięki którym kierowca może dokładnie obserwować tę część pojazdu, w której znajdują się drzwi. Kierowca na pewno zauważy pasażera zamierzającego wysiąść i zatrzyma pojazd na przystanku, także takim oznaczonym jako "Na żądanie". Nie trzeba naciskać żadnych przycisków.