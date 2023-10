MONOPOLY edycja Łódź. W sprzedaży jest już łódzka wersja kultowej planszówki

Ulicy Piotrkowskiej nie mogło w niej zabraknąć

Na planszy znalazły się miejsca charakterystyczne dla Łodzi. Ze względu na różnorodność miasta wybrano parki, miejsca turystyczne, obiekty architektoniczne i historyczne, budynki i przestrzenie po rewitalizacji, stadiony oraz pomniki. Są to m.in. Biała Fabryka Ludwika Geyera, w którym mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa, dworzec Łódź Fabryczna, Mediateka MeMo, Las Łagiewnicki, plac Wolności, ulica Włókiennicza, nie mogło zabraknąć ulicy Piotrkowskiej.

- Łódź to miasto pełne kontrastów, gdzie przeszłość spotyka się z nowoczesnością. Z jednej strony kojarzy się z przemysłem i rzemiosłem, a z drugiej jest kolebką rodzimej sztuki filmowej i polskiej awangardy. To wszystko sprawia, że Łódź była idealnym kandydatem kolejnej miejskiej edycji MONOPOLY - mówi Jan Jaźwiński z Winning Moves, wydawca gry. - Każde kolejne wydanie to dla nas wyjątkowa okazja do poznania nowych, często nieodkrytych miejsc, które kryją się w różnych częściach naszego kraju.

W dniu prezentacji MONOPOLY edycja Łódź łodzianie wzięli udział w grze miejskiej w wzorowanej na planszówce. Uczestnicy rozgrywki mieli za zadanie przejść trasę, w której uwzględniono miejsca występujące na planszy gry, przy punktach kontrolnych odpowiedzieć na pytania lub wykonać zadania przygotowane przez przedstawicieli MONOPOLY. Nagrodą dla zwycięskich drużyn były egzemplarze gry.