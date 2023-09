Monika Goździalska bezlitosna dla Anny Lewandowskiej. To musiało zaboleć ZDJĘCIA

Nam szalenie spodobał się komentarz Moniki Goździalskiej, uczestniczki show „Żony Warszawy”. Influencerka zwróciła się z apelem do żony Roberta Lewandowskiego.

- Myślę, że Ania powinna mu piec więcej ciasta z fasoli. To może, jak po prostu się naje, to będzie mu się lepiej latało po tym boisku - zauważyła ironicznie. I dodała: - Myślę, że tam jest za dużo pieniędzy. To jest tak, że niby od przybytku głowa nie boli, ale jak już jest dużo, to się nie za bardzo wszystkim chce.