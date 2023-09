Modelki XXL mają powodzenie. Duże jest naprawdę piękne ZDJĘCIA

Karolina Filipkowska, współwłaścicielka agencji dla modelek tzw. plus size, przez wiele lat sama pozowała. Z powodzeniem uczestniczyła też w różnego rodzaju konkursach piękności (zdobyła m.in. tytuł Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2008).

– Nieraz widziałam ładne dziewczyny, które miały nieco więcej ciała, ale podczas castingu do pokazu mody czy sesji zdjęciowej były bez szans w zderzeniu z masą wychudzonych piękności w rozmiarze 34 – wspomina. – Na szczęście moda ma to do siebie, że przemija, a czasy dla „wieszaków” powoli odchodzą do lamusa.

W modzie na XXL nie chodzi oczywiście o lansowanie otyłych dziewczyn w typie słynnych megapulchnych Grycanek.

– Właściciele firm odzieżowych czy bieliźniarskich zrozumieli, że ich klientki chcą oglądać na zdjęciach w katalogach i czasopismach kobiety, które spotyka się na ulicy – tłumaczy Karina Witkowska, stylistka fryzur, wspólniczka Karoliny. – Dlatego dziewczyny w stylu Rubensa wracają do łask.