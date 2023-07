Młodzieżowe mistrzostwa świata w biegu na orientację. Brawa dla zawodników UKS Orientuś Łódź. Były wysokie lokaty ZOBACZ ZDJĘCIA

Stanisław Pachnik wywalczył podczas biegu klasycznego szóste miejsce w gronie 160 zawodników z 39 państw. To jedno z najlepszych osiągnięć w historii indywidualnych startów Polaków w tych zawodach, w których prawo udziału mają zawodnicy do 20 roku życia. Uległ na liczącej 10,7 km długości i 580 m przewyższeń trasie tylko Czechowi, Szwedowi, dwóm Szwajcarom i Nowozelandczykowi czyli rywalom z krajów dominujących od lat w orientacji sportowej.

Także szóste miejsce w biegu kobiet wywalczyła zawodniczka WKS Śląsk Wrocław Hanna Sudoł, a w sześcioosobowej reprezentacji Polski startował inny łodzianin Ignacy Słomczyński (48. w biegu sprinterskim). Wracając do Pachnika, to nawiązał on swoim osiągnięciem do sukcesu swego starszego kolegi Rafała Podzińskiego, który przed dwunastoma laty wywalczył w biegu sztafetowym złoty medal JWOC. Tym razem polska sztafeta, w której biegł Stanisław ukończyła rywalizację na 21. miejscu w gronie 37 zespołów