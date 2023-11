Mistrzostwa Polski. Pływacy powalczą o minima na MŚ i igrzyska

W trakcie czterodniowej rywalizacji czołówka zmierzy się również z minimami na dwie najważniejsze imprezy 2024 roku: mistrzostwa świata w Katarze, do których zostały już niespełna trzy miesiące, i igrzyska olimpijskie.

Interesująco zapowiada się walka o medale w stylu klasycznym, gdzie dojdzie do konfrontacji Jana Kałusowskiego (MKS Trójka Łódź) z Dawidem Wiekierą. Minima na igrzyska wypełnili już: Adela Piskorska, Laura Bernat, Dominika Sztandera, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk i Krzysztof Chmielewski.

– Dla naszych seniorów to będą bardzo ważne zawody. Ze względu na zbliżające się igrzyska, zostaną rozegrane nietypowo jak na zimowe mistrzostwa – na długim basenie. Zakończą okres kwalifikacji na czempionat globu w Katarze, do którego zostały już niespełna trzy miesiące. Liczymy, że do osób mających indywidualną kwalifikację dołączą kolejne. W Doha chcielibyśmy też wystawić kilka zespołów sztafetowych, które powalczą o bilety na igrzyska – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.