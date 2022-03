Miłe życzenia urodzinowe 2022. Życzenia na urodziny swoimi słowami dla niej i dla niego. SMSY z życzeniami 20.03.2022

Życzenia urodzinowe 2022. Warto pamiętać o urodzinach przyjaciół i znajomych- dorosłych i dzieci. Jubilaci z pewnością ucieszą się z osobiście złożonych życzeń urodzinowych. Możesz też wyrecytować wierszyk urodzinowy przez telefon albo po prostu wysłać go za pomocą SMS. Poniżej prezentujemy krótkie życzenia na urodziny. Na pewno każdy znajdzie jakieś, które wybierze... 20.03.2022

Złóż bliskim i znajomym krótkie życzenia urodzinowe. SMSy urodzinowe

W dniu tak pięknym i radosnym,

niczym kwiat w promieniach wiosny,

życzę Ci dużo szczęścia i radości.

W każdej chwili codzienności

bądź szczęśliwy i radosny. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.

Piwa, wódki i miłości.

Miłych dni ciekawych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.

Prawdziwej miłości

wiele radości

wspaniałych orgazmów

zwariowanych odjazdów

łóżka bez wibratora

kochanka nie amatora

portfela pełnego i życia udanego Młody, stary – bez znaczenia,

Czas jest zawsze na marzenia,

Spełniać je można w każdej chwili,

Bo to Ci życie najlepiej umili!

Więc rób to, na co masz ochotę,

Obejdź świat na piechotę,

Tańcz, maluj, głośno śpiewaj,

Złych dni wcale już nie miewaj!

Jak złożyć życzenia w oryginalny sposób? Z okazji urodzin

przyjmij z głębi serca płynące [b]życzenia

samych pogodnych, szczęśliwych dni,

pełnych ciepła, radości i spełnionych marzeń…[/b]

Najpiękniejsze życzenia na urodziny dla mężczyzny i kobiety

To nie Grecja ,to nie Chiny,

to są Twoje urodziny.

Zawsze zdrowy z lekarstw kpij

i beztrosko sobie śpij.

Chleb na stole, mleko w dzbanku,

dobry humor, konto w banku,

niepsujący się samochód

i rosnący stale dochód. <

Drżą sąsiedzi już z obawy,

Spodziewają się zabawy!

Nic dziwnego, jak co roku,

Będzie hałas w całym bloku!

Ale chyba zrozumieją,

Jeśli bawić się umieją.

Niech nie robią z tego sprawy,

Lecz dołączą do zabawy!

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Sto uśmiechów i radości.

Mnóstwo kasy miłych wrażeń,

I spełnienia wszystkich marzeń. Przed Tobą droga daleka,

Przed Tobą sam życia kwiat,

Bądź przez wszystkich kochany,

Niech wita Cię cały świat,

Nigdy nie zaznaj goryczy

-Tego Ci me serce życzy. W dniu twoich urodzin gorące życzenia

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

ORYGINALNE ŻYCZENIA URODZINOWE

Urodziny dzień radosny,

Pełen kwiatów zapach wiosny.

Dziś chcę złożyć Ci życzenia,

Szczęścia, zdrowia, powodzenia.

Niech Ci słońce jasno świeci,

I w radości dzień przeleci.

Niech odejdą smutki troski,

By nastąpił dzień radości.

Te życzenia choć z daleka,

Płyną niby wielka rzeka.

I choć skromnie ułożone,

Są dla Ciebie przeznaczone.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje Urodzinki!

Trudno myśli ubrać w słowa,

oddać piórem życzeń kwiat..

wyrzec to, co serce chowa..

Powiem krótko: żyj 100 lat! Daję Ci dzisiaj swoje życzenia,

niech się Twe życie na lepsze zmienia,

wielu przyjaciół, mnóstwo miłości.

ludzkiej przyjaźni i życzliwości. Na torcie już świeca się pali,

więc Ci życzę wielu bali.

Życzę Tobie dobrych latek,

wolnych myśli - a nie klatek.

Życzę Tobie dużo szczęścia

i szybkiego za mąż wyjścia.

Fajne życzenia urodzinowe dla MĘŻCZYZNY i KOBIETY

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe, niech szybko minie.

Sukcesów w pracy,

a zwłaszcza w miłości,

dużo uśmiechu i dużo radości.

Spełnienia marzeń

i moc słodyczy życzy…

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe, niech szybko minie.

bądź szczęśliwy i radosny. Sympatyczne wierszyki na urodziny

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie... życzy!

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Jubilacie nasz wspaniały,

przyjmij od nas małe dary,

przyjmij również te życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomarańczy,

panny, co dla ciebie zatańczy.

W ... urodziny właśnie tego ci życzymy.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

bo dziś Twoje urodzinki!

Pamiętaj, żeby w dniu urodzin Twoich bliskich, złozyć im zyczenia!

Czy ja wracam z wyprzedaży?

Kto tak myśli źle kojarzy!

To prezenty! Cała góra!

Byś pobujał troszkę w chmurach!

I w tym ważnym dniu dla Ciebie,

poczuł sie jak w siódmym niebie!

Życzę Ci, aby marzenia które skrywasz na dnie Twojego serca, doczekały się spełnienia. Korzystając z okazji Twojego święta przesyłam Ci również garść nadziei i wiary,

aby dały Ci one siłę do pokonywania trudności jakie pojawiają się w codziennym życiu.

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń.

Dziś są twoje urodziny. Choć się razem nie widzimy, to przesyłam Ci życzenia: Niech się spełnia Twe marzenia!

Każdego roku o tej samej porze, każdy Ci życzy co tylko może, ja korzystając z tej sposobnosci, życzę Ci szczęścia i wiele radości.

Najlepsze życzenia urodzinowe Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień i niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat! *** Zdrowia, szczęścia, powodzenia

wszystkich marzeń spełnienia!

Tortu wielkiego,

prezentu drogiego,

auta bez kredytu ,

picia bez limitu,

meczu wygranego,

pucharu zdobytego,

wymarzonej pracy,

wysokiej płacy,

ocen bardzo dobrych,

przyjaciół pogodnych,

dokumentów polskich,

podróży zamorskich,

pięknej dziewczyny,

nowej pierzyny,

ciuchów modnych,

podatków drobnych,

psa z rodowodem,

domu z ogrodem,

samych słodkości,

i dużo radości.

Wszystkim nam Facebook przypomina O Twoich dzisiejszych urodzinach. Niektórym pewnie Nasza-Klasa przypomniała, Wieść ta się dziś już wszędzie pojawiała. Więc teraz wszyscy razem życzenia Ci składamy, Choć rzadko o urodzinach sami pamiętamy. Szczerze Ci jednak dziś życzymy, Uśmiechu, zabawy i fajnej dziewczyny.

Najciekawsze życzenia i wierszyki urodzinowe To nie gwiazdka, to nie święta, Ale toniesz dziś w prezentach. Przynosimy podarunki, Znajdą się tam także trunki. I nieważne, które to urodziny, Lat Ci wcale nie liczymy. Życzyć chcemy uśmiechu szerokiego, I oczywiście wszystkiego najlepszego!

Ile w ulu pszczół robotnic,

ile pociąg mija zwrotnic,

ile kwiatów liczy łąka,

ile kropek ma biedronka,

tyle szczęścia i słodyczy

w Dniu Urodzin Tobie życzy ... ŻYCZENIA URODZINOWE DLA SYNA. ŻYCZENIA URODZINOWE DLA CÓRKI

Niech słonko dziś świeci na jasnym niebie

a ptaki śpiewają dziś tylko dla Ciebie.

Składam Ci szczere życzenia,

aby spełniły się Twe marzenia.

