Mieszkańcy osiedla Montwiłła Mireckiego przez rok musieli chodzić po bardzo wysokich schodach! Jacek Zemła

Mija rok od czasu, gdy oddano do użytku nową kładkę nad torami kolejowymi przy ul. Srebrzyńskiej. Ta kładka jest kluczowym elementem komunikacji pieszej dla mieszkańców osiedla Montwiłła Mireckiego. Dochodzą tędy do sklepów, do tramwaju czy autobusu. Niestety przez rok nie udało się uruchomić wind, jakie przy nowej kładce powstały. Teraz jest obietnica i termin.