Miasto rozszerza zakres jesiennych remontów ulic. Pogoda sprzyja, prace idą szybciej

Będą parkingi z ażurowych płyt

Przebudowa ul. Inowrocławskiej to kompleksowa modernizacja, która przyniesie duże zmiany w tym rejonie miasta. Ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale przybędzie tu także miejsc parkingowych, posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy ozdobne. Miejsca parkingowe wykonane zostaną z płyt ażurowych tak, aby mogła w nich rosnąć trawa, a ziemia wchłaniała wodę. Przebudowane zostaną również chodniki oraz powstanie nowy przystanek autobusowy z podwyższonym peronem, co ułatwi wsiadanie pasażerom korzystającym z kursującej obecnie na Żubardź linii autobusowej nr 87.

Miało być 13, będzie więcej

Przebudowa ul. Inowrocławskiej to jedna z 16 inwestycji drogowych, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane w Łodzi. Zaplanowano prace m.in. na ulicach: Maratońskiej, Lutomierskiej, 3 Maja, Pryncypalnej, Kilińskiego i Śląskiej. To dodatkowe lokalizacje, wykraczające poza ogłoszony miesiąc temu pakiet 13 ulic przewidzianych do remontów tej jesieni. Ciepła aura sprzyja drogowcom, dzięki czemu szybciej kończą oni remonty na innych ulicach. Nowa nawierzchnia jest już m.in. na ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda Sybiraków do al. Książąt Polskich. W miesiąc drogowcy zerwali starą nawierzchnię i położyli nową. Prace były prowadzone pod ruchem. Mocno zaawansowane są również roboty na ul. Demokratycznej, a w miniony poniedziałek robotnicy weszli na ul. Wałową.