Miasteczko ruchu drogowego w... każdej szkole? To możliwe! Mamy mobilne rondo, sygnalizatory, skrzyżowania... ZOBACZ GALERIĘ

Miasteczko ruchu drogowego w szkole

Rondo, przejazd kolejowy, skrzyżowanie ze światłami i przejścia dla pieszych - to wszystko jest do dyspozycji uczniów łódzkich szkół. Miasto właśnie kupiło nowe mobilne miasteczko ruchu drogowego.

Mogą w nim trenować początkujący rowerzyści, przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego zostało kupione w ramach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego elastyczny układ pozwala na prowadzenie zajęć zarówno pod chmurką, jak i na salach gimnastycznych czy na korytarzach w szkołach. Można go dopasować do różnych przestrzeni i potrzeb. Dzięki temu zajęcia będzie można prowadzić w szkołach przez cały rok, co odciąży to oblegane zewnętrzne motodromy. Miasteczko ruchu drogowego składa się z wielu elementów, które pozwalają jak najlepiej pokazać i nauczyć zasad bezpiecznego i prawidłowego poruszania się rowerem po drodze. Najmłodsi łodzianie pod opieką policjantów i wychowawców, będą mogli przygotować się w swoich szkołach do zdania egzaminu na kartę rowerową. W mobilnym miasteczku znajdziemy skrzyżowanie ze światłami i ustalonym pierwszeństwem ruchu, rondo, przejście dla pieszych z sygnalizatorem, przejazd kolejowy ze szlabanem, drogę jednokierunkową czy wszystkie podstawowe znaki, które rowerzyści mogą spotkać na drodze.

Zajęcia praktyczne oraz egzamin można będzie przeprowadzić w szkole.

Dyrektorzy zainteresowani zrealizowaniem takie zajęcia w swojej placówce, mogą zgłaszać się do wydziału edukacji UMŁ. Zajęcia przeprowadzone będą z udziałem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.