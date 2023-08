Miał ponad 2 promile i wjechał mercedesem w plac zabaw. W dodatku zwyzywał policjantów i ich uderzył ZDJĘCIA

- Znieważył i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy, podczas zatrzymania stawiał opór i wywierał wpływ na ich czynności służbowe, tak by odstąpili od ich wykonywania. Po umieszczeniu 50-latka w policyjnym radiowozie mundurowi ustalili jego dane oraz przebieg zdarzenia - sierż. sztab. Agnieszka Jachimek z KPP w Panianicach. Policjanci przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie, miał ponad 2 promile. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.