Mężczyźni o tych imionach mogą skrywać wiele tajemnic. Imiona męskie i ich znaczenie. Znaczenie imion męskich (red)

AdamImię Adam pochodzi z wielu źródeł: z języka hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: pierwszy człowiek stworzony przez Boga.AdrianImię Adrian jest pochodzenia łacińskiego i oznaczało ono osobę z miasta Adria (Hadria) w Piccenum w Italii. W przeszłości imię Adrian nosiło kilku sławnych cesarzy rzymskich.AndrzejImię Andrzej pochodzi z języka greckiego od słowa andros (mąż, mężczyzna) lub anderios (męski). Oznacza: mężny, odważny.ArturImię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie wywodzi się ze słowa art, arth (niedźwiedź). Niektórzy wiążą je również z językiem greckim arktos (niedźwiedzica).

Jeśli interesuje cię znaczenie imion męskich to dobrze trafiłeś/aś. Imiona mężczyzn mogą skrywać wiele tajemnic. Tutaj dowiesz się co oznacza Twoje imię, co kryje i jak powstało.