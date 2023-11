Mężczyzna wypadł z okna na 3. piętrze bloku przy ul. Tyrmanda, złamał obie nogi... To był nieszczęśliwy wypadek?

ZOBACZ ZDJĘCIA

Około godz. 19 mężczyzna wypadł z okna na 3. piętrze. 31-latek doznał złamania obu kończyn dolnych. Sąsiedzi wezwali pomoc.

Jako pierwsi na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przetransportowali rannego pacjenta do szpitala. Niebawem przed widzewskim blokiem zaparkowały policyjne radiowozy. Funkcjonariusze z "szóstego" komisariatu usiłowali wejść do lokalu, ale drzwi wejścioiwe były zamknięte. Wezwano strażaków. Ratownicy pożyczyli policjantom specjalistyczny sprzęt i w ten sposób udało się dostać do wnętrza. W mieszkaniu nikogo nie było.

- Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Przesłuchają świadków zdarzenia, sprawdzają okoliczny monitoring i biorą pod uwagę różne hipotezy - informuje Edyta Machnik z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Wszystko wskazuje na to, że to był nieszczęśliwy wypadek. Policjanci sprawdzili trzewość pacjenta. Okazało się, że w momencie wypadku był pijany. Prawdopodobnie chciał się wychylić i wypadł przez okno.