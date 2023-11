Medale łódzkich pływaków w mistrzostwach Polski

Pierwszego dnia na podium mistrzostw Polski stanęli także łodzianie. Drugie miejsce w rywalizacji na 800 m stylem dowolnym wywalczyła Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) - 8:49.67. Pierwsza była Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) 8:48.29, a trzecia Klara Kowalska (KU AZS UMCS Lublin) 8:56.06.

Wyścig na 100 m stylem motylkowym wygrał Adrian Jaśkiewicz (UKS G-8 Bielany Warszawa) 51.72, minimum na MŚ w Dausze, drugi był Marcel Wągrowski (AZS Łódź) 52.75, a trzeci Jakub Majerski (AZS AWF Katowice) 52.99.

W rywalizacji na 200 m grzbietowym: 1. Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa) 1:56.48, minimum na IO w Paryżu i MŚ w Dausze; 2. Mikołaj Malec (MKS Trójka Łódź) 1:59.63; 3. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) 1:59.

Dla grupy czołowych polskich zawodników to ostatnia szansa uzyskania kwalifikacji na mistrzostwa świata, a także doskonała okazja do wywalczenia kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. We wspaniałym stylu skorzystała z niej Katarzyna Wasick, która osiągnęła minimum (24.40) już w porannych kwalifikacjach na 50 metrów stylem dowolnym. W wieczornym starcie w finale nie tylko zdobyła mistrzostwo Polski, ale jeszcze poprawiła poranny wynik – wygrywając złoto z czasem 24.21!