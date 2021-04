Matura 2021 - język polski - jakie lektury obowiązkowo trzeba znać? Lista

Dokładnie za tydzień – 4 maja 2021 – rozpocznie się tegoroczna sesja egzaminów maturalnych. W Łodzi przystąpienie do niej zadeklarowało ponad 5,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Tradycyjnie ich pierwszym egzaminem będzie pisemny język polski – obowiązkowy dla wszystkich zdających, niezbędny dla uzyskania świadectwa dojrzałości. Co czeka ich na tym egzaminie w tym wyjątkowym roku pandemii? Jakie wymagania postawiła przed nimi Centralna Komisja Egzaminacyjna? Czy egzamin będzie prostszy niż w poprzednich latach? - Może z założenia ma być prostszy, ale dla nas po całym roku nauki zdalnej i po kilku miesiącach takiej nauki w klasie drugiej wcale taki może nie być – przyznają licealiści. – Czujemy się bardzo niepewnie. Warunki, w jakich przyszło się nam uczyć nie sprzyjały dobremu przygotowaniu do matury. Zwykle egzaminy maturalne przeprowadzane są na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Tegoroczna matura stanowi jednak wyjątek i zostanie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli wytycznych, dzięki którym wiadomo jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach oraz jaki materiał z lat wcześniejszych należy powtórzyć. Ze zbiorów maturalnych zadań usunięto kilka pozycji, a także opublikowano wymagania egzaminacyjne. Jest to zmiana jednorazowa, przygotowana na rok 2021.

Matura 2021 – język polski – poziom podstawowy

•zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej;

•całkowita liczba punktów do zdobycia: 70, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 punktów (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach),

część 2: wypracowanie – 50 punktów;

- trzy tematy wypracowania do wyboru:

1. pierwszy temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową,

2. drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych;

3. interpretacja tekstu poetyckiego;

•czas trwania egzaminu: 170 minut;

•część ustna nieobowiązkowa (mogą ją zdawać osoby, które potrzebują tego egzaminu w rekrutacji na studia).

Aby zdać egzamin należy zdobyć co najmniej 30 procent wszystkich punktów możliwych do zdobycia w całym arkuszu.