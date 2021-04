Matura 2021: Co będzie na polskim? Matura z polskiego 2021 lektury, wymagania, tematy i motywy 27.04.21

Matura 2017

1. Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury.

2. Zinterpretuj podany utwór – Kazimierz Wierzyński „Słyszę czas”. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2016

Temat 1: "Czy warto kochać pomimo cierpienia?" (Tekst źródłowy: "Dziady" cz. IV, Adam Mickiewicz)

Temat 2: "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta - analiza wiersza

Matura 2021 z polskiego- tematy, zadania

Matura 2015

Temat 1: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2: Zinterpretuj podany utwór - Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka". Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Matura 2014

Temat 1: Żołnierskie emocje bohaterów "Potopu" Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postać

Temat 2: Na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.