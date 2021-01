Master Pharm Rugby Łódź. Podczas finału WOŚP będzie licytowany Bohater Meczu [ZDJĘCIA]

Mirosław Żórawski: Będziemy mieli wielką przyjemność uczestniczyć po raz piąty w autorskim projekcie Zbyszka Pietrzaka, zwanego łódzkim Owsiakiem i być jednym z 29 punktów akcji. Wcześniej licytowana była nasza piłka meczowa, dwukrotnie okazjonalne koszulki meczowe, złoty medal jubileuszu rugby w Łodzi i klubowa mucha. Tradycyjnie licytowaliśmy w Manufakturze, ostatnim razem na Piotrkowskiej i wtedy też padł rekord – uzyskaliśmy sumę 3.550 zł.

Tym razem nietypowy i wyjątkowy będzie nasz gadżet, bo licytować będziemy tytuł BOHATER MECZU. Zwycięzca licytacji otrzyma duże przywileje podczas meczu ekstraligi transmitowanego przez TV. Będzie mógł wejść do szatni i na rozgrzewkę zawodników przed meczem, rozpocznie mecz honorowym kopem ze środka boiska, zostanie wpisany do protokołu meczowego i tym samym będzie upoważniony do przebywania na ławce rezerwowych, będzie uczestniczyć w pomeczowej konferencji prasowej i wręczy nagrodę dla najlepszego zawodnika. Niepowtarzalna szansa dla kibica rugby.Poza wylicytowanym gadżetem od gościa programu zwycięzca aukcji otrzyma specjalne okazjonalne serduszko WOŚP oraz upominek