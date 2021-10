Master Pharm Rugby Łódź. Byle do wiosny, wtedy będą mocniejsi!

Łodzianie w ostatniej kolejce pokonali Juvenię Kraków 20:13, a lublinianie przegrali w spotkaniu z liderem Ogniwem Sopot 19:56. Po występie w roli gospodarza na Arenie Lublin drużyna Budowlanych wraca do swojego rugbowego domu na stadion przy ul. Krasińskiego. Czy w ostatnim ligowym spotkaniu w tym roku przeżyje gorycz porażki?

Łodzianom nie będzie łatwo o sukces, bo wystąpią bez dwóch ważnych zawodników, ukaranego czerwoną kartką środkowego ataku Adriana Seerane i gracza drugiej linii młyna Oleksandra Shevchenki.

Nie brakuje nam kłopotów, ale takie jest życie. Robimy wszystko, żeby Shevchenko i NIbladze wrócili do gry w Lublinie mówi trener Przemysław Szyburski. Intensywnie się rehabilitują. Może przyniesie to pozytywne skutki. Jak zastąpić Seerane? Może na środek ataku wróci Dobijański a skrzydłowym zostanie jeden z najbardziej naszych doświadczonych graczy Orłowski? Są w odwodzie Miśkiewicz i Rydzyński. Mamy możliwość różnych kadrowych kombinacji. Nie jesteśmy pod ścianą. Cieszy, że w spotkaniu z Juvenią wróciliśmy do bardzo dobrej gry w obronie, gdzie jeden walczył za wszystkich, a wszyscy za jednego. Każdy punkt zdobyty jesieni jest bezcenny, bo od stycznia zakaz transferowy przestanie obowiązywać i wiosną powinniśmy być zdecydowanie mocniejsi. Nasz rywal z Lublina jet groźny, zwłaszcza po tym, jak wzmocnili go ciekawi gracze z RPA.