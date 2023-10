Martyna Wojciechowska w krótkich włosach? To możliwe! ZDJĘCIA. Co teraz? Kierunek Afryka!

Pierwszy raz od ponad 25 lat zdecydowałam się na przerwę w nagraniach dla telewizji" - napisała Martyna Wojciechowska w oświadczeniu. "W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla mnie zawsze najważniejsi byli moi bliscy, to był czas, żeby się na nich skupić, dać im całą swoją obecność i uwagę" - dodała. Jak się okazało, przerwa nie trwała zbyt długo. Jakiś czas temu Martyna oznajmiła, że niedługo wraca przed kamerę i będzie realizować kolejny, 14 sezon "Kobiety na krańcu świata". Jak obiecała, tak zrobiła! Wraz z ekipą telewizyjną wyruszyła na zdjęcia do Afryki! "I'm back!

Czas na Afrykę Nie od dziś wiadomo, że dla Martyny Wojciechowskiej kobiety są niezwykle ważne. Niejednokrotnie to udowadniała podczas nagrań programu "Kobieta na krańcu świata", gdzie przemierzała świat, aby poznać kulturę i obyczaje kobiet w jego zakątkach. Martyna nie tylko rozmawiała z bohaterkami o codziennym życiu, ich lękach i marzeniach, ale także poruszała ważne problemy społeczne. Ku zdziwieniu wielu osób dziennikarka w sierpniu poinformowała, że "Kobieta na krańcu świata" nie pojawi się w jesiennej ramówce TVN-u. "-Tę decyzję podjęłam wiele miesięcy temu.

Po długiej przerwie wracam na zdjęcia do programu "Kobieta na krańcu świata"! To już 14 sezon. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy sezon w historii tego programu. Zgadnijcie jaki kierunek! Podpowiem, że kierunek Afryka" - czytamy w opisie nowego zdjęcia Martyny Wojciechowskiej. Łatwo można wywnioskować, że podróżniczka stęskniła się za swoją pracą, a przerwa korzystnie na nią wpłynęła. (AKPA)

ZOBACZ ZDJĘCIA MARTYNY WOJCIECHOWSKIEJ - KLIKNIJ TUTAJ