Marsz propalestyński w Łodzi Przeszedł Piotrkowską od pl. Wolności do Pasażu Schillera Uczestniczyło w nim blisko 100 osób

W proteście wobec tego co stało się na Bliskim Wschodzie wzięło w Łodzi blisko 100 osób. Wyruszyli o godz. 15.25 z pl. Wolności aby po pół godzinie dojść do Pasażu Schillera. Po drodze do protestujących przyłączali się przechodnie.

- Statystyka pokazuje, że co 5 minut ginie jeden Palestyńczyk - rozlegało się z głośników. - Głośno mówimy o zabijaniu Palestyńczyków. Palestyna została napadnięta aby mógł utworzyć się Izrael. Ludzie zostali skazani na wysiedlenia i masowe masakry. Nie boimy się tego powiedzieć - to jest Holokaust Palestyńczyków. Wojna na Bliskim Wschodzie nie zaczęła się wczoraj tylko w 1948 r gdy przemocą i siłą odebrano nam domy, zrównano z ziemią nasze wioski i miasta.

Wolna, Wolna Palestyna - krzyczeli idący. - Solidarność nie ma granic!

Jak podkreślali w swoich przemówieniach organizatorzy marszu zginęło już blisko 5 tys. Palestyńczyków, a 15 tys. Palestyńczyków zostało rannych. Większość to cywilne, głownie kobiety i dzieci.

Wolna, wolna Palestyna! Stop masakrze w Gazie! - krzyczeli protestujący.

- Jest to ludobójstwo! Tego nie wolno robić - mówił do zgromadzonych jeden z organizatorów marszu.

Jest to już 3 demonstracja propalestyńska od czwartku. Łącznie wzięło w nich udział 700 osób.