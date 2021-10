Mariusz Pudzianowski pokazał jak w sześć minut zostaje się milionerem

Proste wyliczenia

Polsat Sport przedstawił listę najszybszych zakończeń walk autorstwa byłego strongmana. Jeżeli prawdą jest to co twierdzi se.pl, że za pierwszą walkę dostał 200 tysięcy złotych, a za ostatnią pół miliona, to przyjmując średnią za każdy błyskawiczny triumf dostał 350 tys. zł

Zatem podliczmy. Pudzian w klatce w trakcie siedmiu starć spędził 80, 76, 70. 43, 39, 27, 18 s w sumie 356 sekund czyli niecałe sześć minut. Za ten czas walki zgarnął średnio licząc 2 miliony 450 tysięcy złotych.

Ktoś może powiedzieć łatwe, szybko zarobione, wielkie pieniądze. Sęk tylko w tym, że po pierwsze za wielu odważnych gotowych stanąć w klatce twarzą w twarz do walki z potężnymi kolosami po prostu nie ma, po drugie trzeba mieć odwagę i umiejętności Pudziana, który jest utalentowany i trenuje dwa razy dziennie, żeby wygrać te pojedynki szybko i przekonująco. Nie ma przypadku w tym, że od 12 lat Mariusz Pudzianowski jest gwiazdą KSW, dla której na kolejne gale walą tłumy, a miliony chcą go oglądać w kodowanych, płatnych transmisjach z kolejnych starć.