Maria Dębska w kusym bikini - Zdjęcia. Od kogo może liczyć na wsparcie? Czy to Dawid Podsiadło? 9.10.2023

"Słyszę to każdego dnia: za grupa, za chuda, za mądra, za głupia, za ładna, za brzydka, zbyt seksowna, zbyt silna, za smutna, zbyt pewna siebie, zbyt nieśmiała. Za młoda, za stara. Ktoś jej załatwił tę pracę, Karierowiczka. Zarabiasz za dużo. Za mało. Za bardzo się chwalisz, za dużo pracujesz, za mało grasz. Jesteś niewystarczająca. Powoli zrozumiałam, że zawsze będę zbyt "jakaś". Że to mnie nie definiuje. Najbardziej pomogły mi to zrozumieć bliskie mi kobiety, które dały bardzo dużo siły. Przypomniały, że zasługuję na najlepsze. Nawet gdy przyznam się do słabości, jestem tego warta. Powiedź to sobie i innym kobietom" - zadeklarowała Maria Dębska