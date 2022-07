Maria Dębska i jej sekrety nienagannej sylwetki. PRYWATNE ZDJĘCIA

Maria Dębska może pochwalić się nienaganną figurą, co zawdzięcza przyjaźni z trenerką, która pomagała w przygotowaniach do tej wymagającej roli. "Mam trenerkę, którą poznałam przy filmie o Kalinie Jędrusik. Na potrzeby roli tyłam z nią, a potem chudłam. Tak się zaprzyjaźniłyśmy, że do dzisiaj razem ćwiczymy.

Czasem spotykamy się na siłowni lub trenujemy online" - zdradza aktorka. Na sekret idealnej sylwetki składają się jednak nie tylko treningi, ale także zmiana nawyków żywieniowych: "Nie trzymam specjalnej diety, poza wykluczeniem produktów, których jeść nie mogę. Głównie są to niezdrowe rzeczy. Dzięki temu co narzuca mi mój organizm, udaje mi się jeść zdrowo. To, co jem, jest bardzo zależne od tego, gdzie jestem, co robię i czego wymaga ode mnie dany projekt. Jeśli muszę schudnąć lub przytyć kilka kilogramów to robię to"- dodaje Maria Dębska.

