Margaret i Natalia Szroeder złączone w... ślubnym pocałunku. Zobacz gorące. Ale narobiły szumu! ZDJĘCIA 24.04.2021

O co chodzi? pyta Interia. Śmiałe zdjęcie wokalistek to kadr z klipu do piosenki „Sold out", który promuje najnowszy album Margaret zatytułowany „Maggie Vision". Przebrane m.in. za panny młode, w tiulowych welonach i spódnicach artystki, wspólnie rapują. Nie tylko połączyły w teledysku usta, ale przede wszystkim głosy, robiąc na fanach niemałe wrażenie.

W wideo autorstwa Łukasza Zabłockiego i Papaya Films, artystki poza ślubnymi stylizacjami prezentują się też m.in. w kolorowych garniturach i kapeluszach przypominających abażury.

