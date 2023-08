Marcelina Zawadzka zaręczona! Pokazała gorące zdjęcia na Instagramie. Max przed nią klęczy, a ona rozpromieniona. Zdjęcia

"Najpierw przyjeżdżałam do Warszawy z siostrą, potem rodzice, coraz częściej widząc, że dobrze sobie radzę, puszczali mnie samą. Byłam zawsze bardzo odpowiedzialna. Początki modelingu wspominam jednak jako trochę brutalne. Musiałam zawsze chudnąć, choć byłam bardzo szczupła, i przyzwyczaić się do tego, że w każdej sytuacji muszę dobrze się prezentować. Chodziłam na wiele castingów i wkraczałam do "wielkiego świata". Te wspomnienia sprawiły, że teraz niechętnie zmienia swój jadłospis. "Teraz, jak pomyślę sobie o przechodzeniu na dietę, to od razu czuję taki nieprzyjemny stres. Wolę się na to nie decydować, a szukać innego rozwiązania - na przykład treningi" - dodaje.