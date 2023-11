Marcelina Zawadzka mokra, seksowna i wysportowana! Ten widok przyciąga wzrok

Kto jest ze mną tutaj na instagramie, pewnie już dawno spostrzegł, że bardzo często bywam w takim miejscu jak tu na tym zdjęciu. Warto czasami jechać kilka godzin, aby chociaż na chwilę zobaczyć zachód słońca, pooddychać powietrzem, które pachnie sosnami, czy przepłynąć się na desce. Czasami pomimo ogromnej pogody ducha, każdego z nas potrafi przytłoczyć zło, które dzieje się wokoło nas, na świecie. To, o czym czytamy, słuchamy, staje się naszym światem. Dlatego dbam o to, aby spędzać czas na łonie natury, natura nigdy nie traci nadziei. Zawsze się odradza. Oby zawsze jej starczyło na to sił - napisała pod jednym ze zdjęć.