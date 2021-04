Mamy to!!!! ŁKS Commercecon zdobył brązowy medal. Brawo!!!!

One też polubiły ten kolor. W piątym decydującym spotkaniu pokonały Radomkę Radom i wywalczyły 10 ligowy medal.

Siatkarki ŁKS zdobyły do tej pory dwa złote, trzy srebrne i pięć brązowych medali ligowych zmagań.

Początek był nerwowy. Było więcej błędów niż grania. ŁKS przegrywał 3:5, doprowadził dzięki świetnym obronom uzyskał przewagę 8:5. Potem trwała zażarta walka punkt za punkt. ŁKS był skutezniejszy w swoich akcjach znów prowadził 17:14. Sytuacja szybko wróciła do remisu. Końówka nelażała do łodzianek, w czym duża zasługa perfekcyjnie atakującej Zaroślińskiej Król.

ŁKS trzymał fason w drugim secie, prowadząc 13:5 po dynamicznych atakach Lazović, Zaroślińskiej Król i świetnym bloku. Potem łodzianki kontrolowały sytuację, utrzymywały przewagę 18:11. Wygrały 25:19 po ataku Lazović.

Zmobilizowała Radomka dobrze rozpoczęła trzeci set, prowadząc 4:1, ale urazu stawu skokowego doznała Bruna Honorio i na rękach lekarzy i koleżanek opuściła parkiet. Łodzianki starały się to wykorzystać, ale ambitna Radomka walczyła, mając trzypunktową przewagę. ŁKS się pozbierał i trwała zażarta punkt za punkt. Po zablokowaniu Lazović Radomka prowadziła 23:21. Były emocje. Zaroślińska Król doprowadziła do wyrównania. Skuteczny blok dał łodziankom prowadzenie 24:23, a atak w aut brązowy medal!!!