Mamy mistrzów Polski. Łódź powinna być dumna z tenisistów MKT

Już po raz kolejny przedstawiciele MKT świętują olbrzymie triumfy, zdobywając złote medale i tytuły mistrzów Polski. Łódź może i powinna być z nich dumna!

W drużynowych mistrzostwach Polski juniorów (tenisiści do lat 18), rozgrywanych w Szczecinie w hali o nawierzchni twardej, zawodnicy MKT okazali się najlepsi w kraju.

Oczywiście nie byłoby tych sukcesów bez olbrzymiego zaangażowania Bernarda Kaczorowskiego, trenera i jednocześnie wiceprezesa ds. sportowych MKT. To on dba o to, by w klubie niczego nie brakowało, a zawodnicy mogli się skupić wyłącznie na podnoszeniu tenisowych umiejętności. W środowisku nie kryją uznania dla MKT, klubu, który wyśmienicie szkoli adeptów białego sportu, jednocześnie przygotowując zawodników do szalenie trudnego skoku w zawodowy świat tenisa. To duża sztuka, ale w Łodzi opanowali ją wyśmienicie.