Mali pacjenci szpitalnego oddziału ratunkowego w "Matce Polce" otrzymali misie-ratownisie od Rzecznika Praw Dziecka FILM

Jak mówi prof. Iwona Maroszyńska, dyrektor ICZMP, każdego dnia szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje od 80 do 120 małych pacjentów. Część z nich dociera do placówki transportem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Takich chorych jest średnio od 10 do 15 w tygodniu. Wiele z tych dzieci, zwłaszcza w okresie letnim, to ofiary wypadków drogowych. Do placówki docierają często przerażone i zapłakane. Teraz mały pacjent już na wejściu otrzyma misia, który wywoła uśmiech na jego twarzy i odwróci uwagę od traumatycznych przeżyć.

- Miś czy inna zabawka bardzo się w takim miejscu jak to przydaje - podkreśla prof. Iwona Maroszyńska.

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka pochodzi z Łodzi. Jako dziecko kilkakrotnie sam był pacjentem tego szpitala. Na szczęście trafiał tu jedynie z powodu drobnych urazów. W tym szpitalu urodziły się tez jego dzieci. Toteż do "Matki Polki" ma sentyment.

- Dzieci, które przyjeżdżają do szpitala z wypadków poza profesjonalną pomocą medyczną potrzebują maskotki aby choć na chwilę oderwać się od traumy - mówi Mikołaj Pawlak. - Na koszulkach misia promujemy Dziecięcy Telefon Zaufania, 800 12 12 12. Być może w przyszłości mali pacjenci będą też z tego wsparcia chcieli skorzystać.