Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę! ZDJĘCIA. Gwiazda TVP z rodzicielką! Kim jest Katarzyna Calińska-Moura? Galeria zdjęć 15.07.2023

Małgorzata Tomaszewska - córka legendarnego bramkarza

Jan Tomaszewski cieszy się opinią jednego z najlepszych bramkarzy w historii polskiego futbolu. W 1973 roku był jednym z bohaterów po meczu z Anglią. Okrzyknięto go wówczas przydomkiem: człowiek, który zatrzymał Anglię. Rezultat meczu na Wembley był wielką sensacją, a dla pewnych siebie Anglików dotkliwą porażką. Dzięki remisowi z Anglią Polska drużyna pojechała na mistrzostwach świata do RFN, gdzie wywalczyła trzecie miejsce!

Kim jest mama Małgorzaty Tomaszewskiej? Kim jest Katarzyna Calińska-Moura?

Wizyta w Dubaju

Małgorzata Tomaszewska niczego w życiu nie żałuje

Małgorzata Tomaszewska to bezapelacyjnie jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek. Gwiazda Telewizji Polskiej na szklanym ekranie zadebiutowała w 2012 roku, prowadząc programy sportowe. Następnie próbowała swoich sił jako pogodynka w telewizji Polsat. Od 3 lat widzowie mogą oglądać Małgorzatę w roli prowadzącej porannego programu TVP "Pytanie na śniadanie". Co więcej, bardzo często dostaje angaż podczas największych krajowych wydarzeń muzycznych. Poprowadziła między innymi Wakacyjną Trasę Dwójki, program "The Voice of Poland" czy "Dance Dance Dance". Nie tylko kariera prezenterki zmieniała się na przestrzeni lat, ale jak sama Małgorzata twierdzi, ona też jest dziś zupełnie innym człowiekiem.