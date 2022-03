Małgorzata Socha w intrygującej bluzce. A za plecami... lazurowe morze. ZDJĘCIA 21.03.2022

Małgorzata Socha odważyła się pochwalić internautom niezwykle kusicielskim ujęciem, wykonanym na brzegu urokliwej plaży. W tle fenomenalnie prezentuje się lazurowe morze, które przywodzi na myśl najpiękniejsze, wakacyjne momenty. Uwadze internautów nie umknął fakt, że gwiazda seriali pozuje w prześwitującej, koronowej bluzce, która kokieteryjnie odsłania dekolt aktorki. Słońce wróć! W takie jesienne dni i wieczory jak ostatnio ciemne, szare i wietrzne, chętnie wracam wspomnieniami do lata… też tak macie? Gdybyście mogli teraz się gdzieś przenieść gdzie by to było? Ja na pewno na plażę napisała stęskniona lata aktorkaZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA MAŁGOSI SOCHY - KLIKNIJ DALEJ