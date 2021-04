Jakiś czas temu jedna z internautek napisała do Małgorzaty Rozenek-Majdan: „Może pani zdradzić swój prawdziwy wiek, ale myślę, że grubo po 40. Nie piszę złośliwie, po prostu tak to jest ukrywane, a mnie to ciekawi".

Małgorzata odpisała, rzucając przy okazji wyzwanie dla wszystkich. „Kochana, daję milion złotych osobie, która udowodni, że nie urodziłam się 01.06.1978" - oznajmiła. W tej sprawie nie zabrał głosu, a przecież jakaś jej koleżanka z klasy mogła się „połasić" na okrągłą sumkę.