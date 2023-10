Małgorzata Kożuchowska nie ma spokojnych dni. Fala krytyki. Co się wydarzyło? ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

„Dają”, jak to się zwykło mówić w reklamie, twarz, albo inną część ciała, aby przedstawić gawiedzi to i owo, czyli najlepszy produkt na świecie. Oczywiście nie zawsze są to ambitne projekty, ale zgodne ze starą maksymą „pecunia non olet”, czyli po naszemu „pieniądze nie śmierdzą”.

KOŻUCHOWSKA I ROZENEK-MAJDAN UCHWYCONE PRZED KLINIKĄ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ZDJĘCIA - KLIKNUJ TUTAJ

Nie ukrywamy, że w ostatnim czasie zaskoczyła nas Małgorzata Kożuchowska. Aktorka została twarzą... Toru Wyścigów Konnych na Służewcu, więc za pieniądze intensywnie promuje obiekt i odbywające się na nim wydarzenia. Nie inaczej było w niedzielę, bo tam odbyła się Wielka Warszawska i pani Małgosi nie mogło zabraknąć na takim wydarzeniu (opuściła nawet wielki marsz po ulicach stolicy).

A tak atakowali aktorkę użytkownicy Instagrama: