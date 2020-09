Małe jeże i wiewiórki kurują się u łódzkich leśników

Ktoś znalazł małego jeża na ul. Kopernika i zaniósł do pobliskiej lecznicy. Stamtąd Animal Patrol straży miejskiej zabrał go do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ul. Wycieczkowej. Młode wiewiórki leżące w krzakach na posesji przy ul. Torfowej wywęszył pies. Czworonóg nie odszedł, dopóki maluch nie został zabrany. Ogrzany i nakarmiony został przekazany fachowcom. Inny mały rudzielec kilka dni temu prawdopodobnie wypadł z dziupli przy ul. Liściastej. W pobliżu nie było matki. Do tego zwierzak spadając z dużej wysokości mógł odnieść obrażenia wewnętrzne. Dlatego też został przewieziony przez strażników do ośrodka rehabilitacji w Łagiewnikach.