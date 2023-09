Makabryczne morderstwo na Przestrzennej w Łodzi. Sprawca przygwoździł do drzewa 43 - latka a następnie po nim przejechał

Sprawca zbrodni, czyli Tomasz W. usłyszał w Sądzie Okręgowym w Łodzi nieprawomocny wyrok: 25 lat pozbawienia wolności.

Zobacz ZDJĘCIA z miejsca zbrodni i sądu

Przypomnijmy, że do morderstwa doszło w biały dzień 1 kwietnia 2017 roku na ul. Przestrzennej. Zdaniem prokuratury, pod dom 43-letniego Michała K. napastnicy przyjechali dwoma samochodami: Tomasz W. audi a Robert W. i Dominik S. jeepem. Pierwszy zaatakował Tomasz W. Rzucił się na 43-latka z pięściami. Po chwili dołączyli Robert W. i Dominik S. i razem bili Michała K. Zaatakowany w pewnym momencie wyrwał się bandytom i zaczął uciekać ul. Przestrzenną w kierunku ul. Piwowarskiej.

Wtedy Tomasz W. wskoczył do samochodu, którym przyjechał i ruszył nim w pościg. Szybko dogonił Michała K. i przygwoździł go autem do drzewa. Po chwili cofnął i przejechał po swojej ofierze.