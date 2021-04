Majówkowy zlot foodtrucków przy Gałczyńskiego w Zgierzu

Długi weekend od 30 kwietnia do 3 maja upłynie w Zgierzu pod znakiem kulinarnych doznań. Do miasta zawita kilkanaście food trucków, które będą serwować oryginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów. Nie zabraknie sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i pysznej lemoniady. Organizatorzy zlotu zapraszają do rodzinnego świętowania wiosny w pasażu handlowym przy ul. Gałczyńskiego 40, gdzie odbędzie się kultowy zlot restauracji na kółkach.

Food truckowy styl biesiadowania cieszy się w Polsce dużą popularnością. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią food trucki wracają do polskich miast i miasteczek, by promować kulinaria i karmić mieszkańców daniami z różnych stron świata. Zgierz znalazł się na mapie tego rajdu jako jedno z pierwszych miast. (JAZ)