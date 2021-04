Majówka 2021. Do której sklepy otwarte w piątek? Godziny otwarcia sklepów dziś. Markety pracują dłużej? 30.04.21

Majówka 2021 - które sklepy będą czynne

Przed nami majówka 2021 – niestety wyjątkowo krótka i wszystkie jej dni są świąteczne. Wynika to z układu kalendarza:

1 maja – sobota – Święto Pracy

2 maja – niedziela – Dzień Flagi

3 maja – poniedziałek – Święto Konstytucji 3 Maja

Tylko te trzy dni będziemy mieć na złapanie oddechu od codziennych obowiązków. Lockdown nie daje nam zbyt wielu możliwości, związanych głównie z wyjazdami, dlatego wiele osób planuje spędzić majówkę albo w domu albo na działkach – mimo niezbyt też korzystnych prognoz pogody. Tak czy inaczej – wszyscy planują przed majówką większe zakupy, bo sklepy w te trzy świąteczne dni generalnie będą zamknięte.

Sklepy otwarte w majówkę 2021

Dlatego warto zaplanować wizytę w dyskontach, marketach czy hipermarketach odpowiednio wcześniej. Sklepy w tygodniu przed majówką pracują normalnie, według swoich standardowych godzin. Wiele z nich jest czynnych już od godz. 6 aż do godz. 22, 23 czy nawet do północy lub godziny 2 albo całą dobę. Sklepy sieciowe zachęcają, by sprawdzać godziny w konkretnych lokalizacjach, bo mogą się one od sobie nieco różnić. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową albo po prostu przeczytać informację na drzwiach wejściowych.

Wszystkie dyskonty, markety, supermarkety i hipermarkety m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour, Netto, Kaufland, Carrefour – kuszą klientów przed majówką licznymi rabatami i akcjami promocyjnymi.