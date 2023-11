Magiczne pierniki z Łodzi wyruszyły w Polskę. W sobotę oficjalny start tegorocznej akcji charytatywnej WIDEO

Pomysł na "Magiczne pierniki" zrodził się w głowach kilku łodzianek, które koniecznie chciały pomóc potrzebującym, bo robiły to od wielu lat. Niestety organizacja tradycyjnego balu charytatywnego z powodu pandemii nie była możliwa wymyśliły więc akcję dekorowania bożonarodzeniowych pierników. Plan okazał się strzałem w dziesiątkę, bo pierniki były higienicznie pakowane i rozwożone do artystów: aktorów i piosenkarzy oraz do sportowców i innych społeczników. Swój udział zadeklarowało blisko 200 znanych osób, które na instagramie i facebooku relacjonowały przebieg tego artystycznego wyzwania.