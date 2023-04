Magdalena Stużyńska zrzuciła wiele kilogramów. Tak teraz wygląda ZDJĘCIA

Magdalena Stużyńska. Znana aktorka, zdobyła popularność dzięki roli Marcysi w kultowym serialu „Złotopolscy”. Ostatnio w produkcji „Przyjaciółki” gra Ankę. Teraz serialowa bohaterka przechodzi metamorfozę i dlatego Stużyńska schudła kilka kilogramów i nie narzeka na taki scenariusz.[cyt]Jej sposobem na zmniejszenie wagi jest m.in. unormowanie godzin posiłków. Stara się jeść niewielkie posiłki (zazwyczaj wychodzą cztery albo pięć) co 3-4 godziny, a ostatni posiłek ok. trzech godzin przed snem. Dania składają się głównie z warzyw, najczęściej gotowanych na parze, mięsa, ryb i nabiału, jednak ważne jest, by były to produkty jak najchudsze. Używa wiele ziół. [/cyt]ZOBACZCIE JEJ AKTUALNE ZDJĘCIA