Magdalena Narożna tylko w bieliźnie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! 30.10.2023

Lepiej z facetami

Magdalena Narożna , liderka zespołu disco polo Piękni i Młodzi, przyznaje, że zawsze łatwiej jej było zaprzyjaźnić się z facetami. "W zespole też mam samych facetów. Musiałam się przyzwyczaić do życia z nimi. Zaczęłam patrzeć na świat męskim okiem.

Gdy spędzasz z facetami po 8-10 godzin dziennie, musisz nauczyć się z nimi funkcjonować. A że ja nie jestem panna pitu pitu - nie grymaszę, że się nie przebiorę, bo warunków nie ma - to dajemy radę" - żartuje wokalistka, która obecnie mierzy się z płcią męską również na planie muzycznego show "Twoja twarz brzmi znajomo". Co ciekawe, Magda najczęściej, jak do tej pory, wciela się facetów. Była już Grzegorzem Skawińskim, Piotrem Cugowskim i Michaelem Patrickiem Kelly.