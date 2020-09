Magda Gessler traci kilogramy i wygląda rewelacyjnie. Temperamentna restauratorka zdradza, co je, czego unika 6.09.2020

Zobacz galerię (10 zdjęć) Magda Gessler postanowiła się odchudzać i już są tego efekty! Słynna restauratorka pochwalił się swoimi osiągnięciami i zdradza, jaką zastosowała dietę!Magda Gessler, czyli gwiazda "Kuchennych rewolucji" zrzuciła sporo kilogramów. Gessler cieszy się, że nowa dieta przynosi efekty i restauratorka już jest chudsza o 13 kg. Jaką zastosowała dietę? Zobacz zdjęcia i czytaj na kolejnym slajdzie screen Zobacz galerię (10 zdjęć)

Naprawdę dieta Magdy Gessler działa. I to jak! Widać to na pierwszy rzut oka. Restauratorka postanowiła zadbać o swoje zdrowie, odchudzać się i już są tego efekty! I to jakie! Słynna restauratorka pochwalił się swoimi osiągnięciami i zdradza, jaką zastosowała dietę! Co sprawiło, że czuje się lepiej, jest chudsza i ma mnóstwo energii?